Военный эксперт рассказал, почему ВСУ теряют западные самолёты, даже не успев их применить

Человеческий фактор — это значит, подготовка пилотов на эти самолёты, скорее всего, не увенчалась успехом. Если это действительно было причиной, то пилот не справился с управлением, в критической ситуации не смог скоординироваться, поэтому потеряли самолёт.

Собеседник Life.ru также подчеркнул, что обучение новых пилотов в ВСУ сейчас происходит на скорую руку. Ввиду нехватки кадров к лётной подготовке привлекают курсантов первого и второго курса. Начальная программа проходит в районе Ивано-Франковска, где новички осваивают европейские поршневые самолёты. Затем часть из них направляется во Францию для переобучения на Mirage. Пойти на такие меры, по словам Леонкова, киевским властям пришлось после того, как США свернули свою программу подготовки лётчиков на F-16.