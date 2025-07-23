Военный эксперт рассказал, почему ВСУ теряют западные самолёты, даже не успев их применить
Леонков: ВСУ теряют самолёты из-за слабой подготовки пилотов и плохой техники
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Украина заявила о потере первого истребителя Mirage 2000, поставленного Францией. Причинами крушения могут быть как ошибки пилота, так и технические неполадки, рассказал Life.ru военный эксперт Алексей Леонков.
Человеческий фактор — это значит, подготовка пилотов на эти самолёты, скорее всего, не увенчалась успехом. Если это действительно было причиной, то пилот не справился с управлением, в критической ситуации не смог скоординироваться, поэтому потеряли самолёт.
Специалист также обратил внимание на техническое состояние самолётов, переданных Украине. По словам Леонкова, Mirage 2000 уже отслужили своё.
«Был ли этот ресурс продлён или, наоборот, самолёт предназначался под списание — вопрос пока открыт», — добавил эксперт.
Собеседник Life.ru также подчеркнул, что обучение новых пилотов в ВСУ сейчас происходит на скорую руку. Ввиду нехватки кадров к лётной подготовке привлекают курсантов первого и второго курса. Начальная программа проходит в районе Ивано-Франковска, где новички осваивают европейские поршневые самолёты. Затем часть из них направляется во Францию для переобучения на Mirage. Пойти на такие меры, по словам Леонкова, киевским властям пришлось после того, как США свернули свою программу подготовки лётчиков на F-16.
Напомним, ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины потеряли первый истребитель Mirage 2000. Поставленное Францией воздушное судно разбилось на западе страны. Пилот, по данным военных, успел катапультироваться.