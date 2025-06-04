Французские «лётчики-импрессионисты» опозорились, попытавшись нарисовать трезуб над Чёрным морем
Французские Mirage 2000 начертили кривой украинский трезубец над Чёрным морем
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Французские истребители Mirage 2000 совершили необычный полёт над Черным морем, который вызвал оживленное обсуждение в соцсетях. Согласно данным, опубликованным Воздушными силами ВСУ в их официальных аккаунтах, маршрут самолётов на мониторинговых сервисах образовал очертания трезубца — национального символа Украины.
«Особенностью этого полёта стал его уникальный маршрут, который на картах отобразился как трезубец», — отмечается в сообщении украинских ВВС. Там расценили этот манёвр как «демонстрацию поддержки, солидарности и стратегического партнёрства с Украиной».
Однако анализ скриншотов с популярного сервиса Flightradar24 показывает, что очертания получились неидеальными — трезубец вышел кривоват. Полёты выполнялись в юго-западной акватории Черного моря, в районе между территориальными водами Болгарии и Турции.
Трезуб кисти французских художников над Чёрным морем. Скриншот © Flightradar24.com
Примечательно, что маршрут французских истребителей пролегал в непосредственной близости от трасс, используемых гражданской авиацией. Это вызвало вопросы у некоторых наблюдателей о целесообразности подобных демонстрационных маневров в данном районе.
Ранее заслуженный лётчик России, генерал-майор авиации объяснил, почему ВСУ теряют всё больше американских истребителей F-16 в ходе конфликта. По его мнению, одним из важнейших факторов является нехватка реального опыта у украинских пилотов, из-за которой в небе они становятся «двоечниками».