«Двоечников» за штурвалами назвали причиной роста потерь F-16 Украиной
Лётчик Попов допустил, что Украина стала терять F-16 из-за неопытных пилотов
Истребители ВСУ. Обложка © president.gov.ua
Украина стала всё чаще терять в боевых действиях американские истребители F-16, что объясняется рядом серьёзных причин. Об этом рассказал «Взгляду» заслуженный военный лётчик России генерал-майор авиации Владимир Попов, комментируя очередную потерю украинской стороной иностранного самолёта.
«Украинские пилоты получили большой опыт учебно-тренировочных полётов, но не наработали достаточную практику в реальных условиях. Последнее обстоятельство, судя по всему, в некоторой степени игнорируется командованием Воздушных сил Украины. Они стали более массово отправлять истребители в бои, отсюда и большее количество крушений», — объяснил пилот.
По его мнению, также у F-16 далеко не совершённая система управления, которая может сыграть злую шутку с лётчиком в критической ситуации и вынудить его принять неправильное решение. Кроме того, Попов не исключил, что Украина может не располагать достаточными ресурсами для обслуживания и ремонта таких «птичек». Лётчик привёл пример, что если не докрутить где-то болты, то на высоких скоростях плохо закрытый люк, например, может сорваться и ударить по килю или стабилизатору, что закончится катастрофой. И, наконец, Попов выразил сомнение в умениях украинских пилотов, которые обучаются в слишком сжатые сроки, поэтому в воздухе ведут себя как «двоечники».
Напомним, четвёртый украинский F-16 потерпел крушение в зоне СВО. Пилот ВСУ успел катапультироваться, а американский истребитель разбился. Киев отказался публично озвучивать причину падения борта. В России эксперты предположили, что самолёт мог быть подбит российской ракетой, поэтому командование ВСУ скрывает правду. Это не первый F-16, который потеряла Украина. Первый был сбит в августе 2024 года из украинского ЗРК Patriot. Второй уничтожен в ноябре прошлого года на аэродроме в Днепропетровске. В декабре с фронта доложили об уничтожении ещё одного F-16 при попытке ударить по России.