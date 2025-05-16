«Двоечников» за штурвалами назвали причиной роста потерь F-16 Украиной

По его мнению, также у F-16 далеко не совершённая система управления, которая может сыграть злую шутку с лётчиком в критической ситуации и вынудить его принять неправильное решение. Кроме того, Попов не исключил, что Украина может не располагать достаточными ресурсами для обслуживания и ремонта таких «птичек». Лётчик привёл пример, что если не докрутить где-то болты, то на высоких скоростях плохо закрытый люк, например, может сорваться и ударить по килю или стабилизатору, что закончится катастрофой. И, наконец, Попов выразил сомнение в умениях украинских пилотов, которые обучаются в слишком сжатые сроки, поэтому в воздухе ведут себя как «двоечники».