Зеленский пообещал из Чехии «хорошие новости» для украинской авиации
«Страна»: Зеленский прибыл в Чехию и намерен добиться новых поставок F-16
Владимир Зеленский прибыл в Чехию. Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский прибыл с визитов в Прагу и заявил, что Украину ждут «хорошие новости» по развитию боевой авиации ВСУ. Политика цитирует украинское издание «Страна». По словам Зеленского, он намерен убедить чешских партнёров осуществить новые поставки истребителей F-16, а также взять на обучение украинских лётчиков.
«Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины», – подчеркнул глава киевского режима.
Также Зеленский отметил, что Украина хотела бы видеть продолжение развития чешской инициативы, когда снаряды и боеприпасы для ВСУ закупались по всему миру.
Ранее Владимир Зеленский выразил надежду, что Соединённые Штаты передадут Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, такая поставка может быть осуществлена в рамках соглашения о минеральных ресурсах.