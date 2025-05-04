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4 мая, 13:24

Зеленский пообещал из Чехии «хорошие новости» для украинской авиации

«Страна»: Зеленский прибыл в Чехию и намерен добиться новых поставок F-16

Владимир Зеленский прибыл в Чехию. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский прибыл в Чехию. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский прибыл с визитов в Прагу и заявил, что Украину ждут «хорошие новости» по развитию боевой авиации ВСУ. Политика цитирует украинское издание «Страна». По словам Зеленского, он намерен убедить чешских партнёров осуществить новые поставки истребителей F-16, а также взять на обучение украинских лётчиков.

«Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины», – подчеркнул глава киевского режима.

Также Зеленский отметил, что Украина хотела бы видеть продолжение развития чешской инициативы, когда снаряды и боеприпасы для ВСУ закупались по всему миру.

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Ранее Владимир Зеленский выразил надежду, что Соединённые Штаты передадут Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, такая поставка может быть осуществлена в рамках соглашения о минеральных ресурсах.

Татьяна Миссуми
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