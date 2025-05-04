Владимир Зеленский прибыл с визитов в Прагу и заявил, что Украину ждут «хорошие новости» по развитию боевой авиации ВСУ. Политика цитирует украинское издание «Страна». По словам Зеленского, он намерен убедить чешских партнёров осуществить новые поставки истребителей F-16, а также взять на обучение украинских лётчиков.

«Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины», – подчеркнул глава киевского режима.

Также Зеленский отметил, что Украина хотела бы видеть продолжение развития чешской инициативы, когда снаряды и боеприпасы для ВСУ закупались по всему миру.