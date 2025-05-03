Огромный контейнеровоз заметили в порту Одессы

В порту Одессы замечен огромный контейнеровоз Commander, длина которого составляет 95 метров. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«На РКТ стоит 95-метровый сухогруз COMMANDER, выполняющий функции контейнеровоза. Он прибыл вчера ночью — из Асия Порт, где есть военные базы», — написал Лебедев в своём телеграм-канале 2 мая.

По словам подпольщика, с судна отгружали жёлтые и красные контейнеры, как маленькие, так и большие, после чего их быстро увозили.