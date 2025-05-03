День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 09:35

Огромный контейнеровоз заметили в порту Одессы

Подпольщик Лебедев: В порту Одессы замечен огромный контейнеровоз Commander

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

В порту Одессы замечен огромный контейнеровоз Commander, длина которого составляет 95 метров. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«На РКТ стоит 95-метровый сухогруз COMMANDER, выполняющий функции контейнеровоза. Он прибыл вчера ночью — из Асия Порт, где есть военные базы», — написал Лебедев в своём телеграм-канале 2 мая.

По словам подпольщика, с судна отгружали жёлтые и красные контейнеры, как маленькие, так и большие, после чего их быстро увозили.

Российские войска ударили по заводу, где ремонтировалась зарубежная бронетехника ВСУ
Российские войска ударили по заводу, где ремонтировалась зарубежная бронетехника ВСУ

Ранее сообщалось, что США одобрили Украине поставки оружия на 50 миллионов долларов. При этом Киев получит вооружения на коммерческой основе, в отличие от предыдущих случаев.

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar