«‎Сейчас мы видим, что ситуация с обеспечением амуниции, вооружениями, боеприпасами, она хотя такая достаточно динамичная, но противоречивая. Поэтому Киеву приходится все время клянчить вооружение как можно больше»‎, — подчеркнул Песков.

Кстати, не так давно украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что украина страдает от острого дефицита вооружения, поэтому ей нужно получить от западных стран хотя бы 6 миллиардов долларов для покрытия военных расходов в текущем году. Он также настоятельно попросил страны Запада внимательнее утверждать свои бюджеты на 2026 год, чтобы туда была включена военная помощь Киеву.