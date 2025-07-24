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Регион
24 июля, 08:24

Песков заявил, что Киеву приходится всё время клянчить оружие

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Представителям киевского режима приходится всё время клянчить оружие у западных партёров, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«‎Сейчас мы видим, что ситуация с обеспечением амуниции, вооружениями, боеприпасами, она хотя такая достаточно динамичная, но противоречивая. Поэтому Киеву приходится все время клянчить вооружение как можно больше»‎, — подчеркнул Песков.

Кстати, не так давно украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что украина страдает от острого дефицита вооружения, поэтому ей нужно получить от западных стран хотя бы 6 миллиардов долларов для покрытия военных расходов в текущем году. Он также настоятельно попросил страны Запада внимательнее утверждать свои бюджеты на 2026 год, чтобы туда была включена военная помощь Киеву.

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Оксана Попова
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