«Ещё три года назад»: Трамп потребовал от Европы деньги за оружие для Украины

Об обязательствах по оплате американского вооружения, предназначенного для Украины, президент США Дональд Трамп напомнил Евросоюзу на конференции в Вашингтоне. По его словам, Европа должна была рассчитаться с США ещё три года назад.

«Но они (европейцы — прим. Life.ru) будут тратить эти деньги в Соединённых Штатах на наши оборонные компании. А мы будем отправлять его (оружие — прим. Life.ru) им, и они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад», — сказал он.

Глава Белого дома рассказал о соглашении, заключенном между Вашингтоном и Евросоюзом. Оно предполагает, что Европа оплачивает 100% стоимости американского оружия, большая часть которого направляется на Украину.