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Регион
22 июля, 15:53

Вскрылись детали, как на самом деле Трамп прогнул Зеленского насчёт переговоров

NYT: Зеленский решил склониться к переговорам с Россией после ссоры с Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Joshua Sukoff

Публичная ссора между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, произошедшая несколько месяцев назад в Белом доме, стала поворотным моментом для украинского лидера. Как утверждает The New York Times, именно после напряжённого разговора с американским президентом Зеленский якобы понял, что не стоит рассчитывать на твёрдые гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Как отмечают собеседники издания, американская администрация теперь стоит перед выбором: либо продолжать оказывать Украине военную и разведывательную поддержку, либо постепенно выйти из конфликта.

После унижения Зеленского в Овальном кабинете у американцев появилось новое слово
После унижения Зеленского в Овальном кабинете у американцев появилось новое слово

Напомним, что резонансная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоялась 28 февраля 2025 года в Овальном кабинете и завершилась напряжённой словесной перепалкой. Трамп в присутствии журналистов резко раскритиковал украинского лидера, обвинив его в затягивании мирного процесса и использовании конфликта в личных политических целях. По словам очевидцев, американский президент не скрывал раздражения и прямо заявил, что «поддержка не безгранична», потребовав от Киева конкретных шагов по деэскалации. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Марина Фещенко
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