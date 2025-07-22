Вскрылись детали, как на самом деле Трамп прогнул Зеленского насчёт переговоров
NYT: Зеленский решил склониться к переговорам с Россией после ссоры с Трампом
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Публичная ссора между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, произошедшая несколько месяцев назад в Белом доме, стала поворотным моментом для украинского лидера. Как утверждает The New York Times, именно после напряжённого разговора с американским президентом Зеленский якобы понял, что не стоит рассчитывать на твёрдые гарантии безопасности со стороны Вашингтона.
Как отмечают собеседники издания, американская администрация теперь стоит перед выбором: либо продолжать оказывать Украине военную и разведывательную поддержку, либо постепенно выйти из конфликта.
Напомним, что резонансная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоялась 28 февраля 2025 года в Овальном кабинете и завершилась напряжённой словесной перепалкой. Трамп в присутствии журналистов резко раскритиковал украинского лидера, обвинив его в затягивании мирного процесса и использовании конфликта в личных политических целях. По словам очевидцев, американский президент не скрывал раздражения и прямо заявил, что «поддержка не безгранична», потребовав от Киева конкретных шагов по деэскалации. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом.