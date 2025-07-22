Вскрылись детали, как на самом деле Трамп прогнул Зеленского насчёт переговоров

Публичная ссора между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, произошедшая несколько месяцев назад в Белом доме, стала поворотным моментом для украинского лидера. Как утверждает The New York Times, именно после напряжённого разговора с американским президентом Зеленский якобы понял, что не стоит рассчитывать на твёрдые гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Как отмечают собеседники издания, американская администрация теперь стоит перед выбором: либо продолжать оказывать Украине военную и разведывательную поддержку, либо постепенно выйти из конфликта.