Шмыгаль потребовал от коалиции «‎Рамштайн» $6 млрд на оружие, чтобы «война шла и в России»

Украина страдает от острого дефицита вооружения, поэтому ей нужно получить от западных стран хотя бы 6 миллиардов долларов для покрытия военных расходов в текущем году. С такой просьбой обратился к партнёрам украинский министр обороны Денис Шмыгаль во время онлайн-заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате «Рамштайн».

Он также настоятельно попросил страны Запада внимательнее утверждать свои бюджеты на 2026 год, чтобы туда была включена военная помощь Киеву. В частности, по словам министра, Украине требуются системы Patriot и PAK-3, а для этого не хватает финансов. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров поддержал коллегу во время своего выступления. Он отчитался перед союзниками о том, что 95% дронов начали производить на украинской территории, а за два года оборонная промышленность страны получила инвестиций на 20 миллиардов долларов.