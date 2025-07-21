Шмыгаль потребовал от коалиции «Рамштайн» $6 млрд на оружие, чтобы «война шла и в России»
Шмыгаль заявил, что Украине необходимо $6 млрд на дроны и оружие для ВСУ
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Украина страдает от острого дефицита вооружения, поэтому ей нужно получить от западных стран хотя бы 6 миллиардов долларов для покрытия военных расходов в текущем году. С такой просьбой обратился к партнёрам украинский министр обороны Денис Шмыгаль во время онлайн-заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате «Рамштайн».
«Эти средства позволят увеличить производство FPV-дронов, перехватчиков для борьбы с «Шахедами», а также дальнобойного оружия, чтобы война шла и на территории РФ», — объяснил Шмыгаль.
Он также настоятельно попросил страны Запада внимательнее утверждать свои бюджеты на 2026 год, чтобы туда была включена военная помощь Киеву. В частности, по словам министра, Украине требуются системы Patriot и PAK-3, а для этого не хватает финансов. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров поддержал коллегу во время своего выступления. Он отчитался перед союзниками о том, что 95% дронов начали производить на украинской территории, а за два года оборонная промышленность страны получила инвестиций на 20 миллиардов долларов.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обозначил важность уточнения схемы замещения поставляемых Украине европейских вооружений, включая комплексы Patriot, за счёт американских запасов. По его словам, переговоры между Берлином и Вашингтоном уже идут.