Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 14:03

Шмыгаль потребовал от коалиции «‎Рамштайн» $6 млрд на оружие, чтобы «война шла и в России»

Шмыгаль заявил, что Украине необходимо $6 млрд на дроны и оружие для ВСУ

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Украина страдает от острого дефицита вооружения, поэтому ей нужно получить от западных стран хотя бы 6 миллиардов долларов для покрытия военных расходов в текущем году. С такой просьбой обратился к партнёрам украинский министр обороны Денис Шмыгаль во время онлайн-заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате «Рамштайн».

«Эти средства позволят увеличить производство FPV-дронов, перехватчиков для борьбы с «Шахедами», а также дальнобойного оружия, чтобы война шла и на территории РФ», — объяснил Шмыгаль.

Он также настоятельно попросил страны Запада внимательнее утверждать свои бюджеты на 2026 год, чтобы туда была включена военная помощь Киеву. В частности, по словам министра, Украине требуются системы Patriot и PAK-3, а для этого не хватает финансов. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров поддержал коллегу во время своего выступления. Он отчитался перед союзниками о том, что 95% дронов начали производить на украинской территории, а за два года оборонная промышленность страны получила инвестиций на 20 миллиардов долларов.

Чехия отказалась помогать Украине с вооружением
Чехия отказалась помогать Украине с вооружением

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обозначил важность уточнения схемы замещения поставляемых Украине европейских вооружений, включая комплексы Patriot, за счёт американских запасов. По его словам, переговоры между Берлином и Вашингтоном уже идут.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar