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Регион
15 июля, 17:39

Чехия отказалась помогать Украине с вооружением

Фиала: Чехия отказывается закупать оружие для ВСУ в рамках соглашения ЕС и США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Чехия отказалась от участия в инициативе президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО американского оружия для Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала в интервью изданию Publico.

«Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине — например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту», — сказал он.

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Напомним, предложение президента США Дональда Трампа о новой схеме передачи вооружений Украине через государства-члены НАТО вызвало замешательство в рядах союзников. Инсайдерские источники сообщают, что детали инициативы остаются неясными, а заявления американского лидера повергли в недоумение как Министерство обороны США, так и партнёров по Североатлантическому альянсу. По данным журналистов, конечные условия ещё согласуются.

Александра Мышляева
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