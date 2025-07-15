Чехия отказалась помогать Украине с вооружением
Фиала: Чехия отказывается закупать оружие для ВСУ в рамках соглашения ЕС и США
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Чехия отказалась от участия в инициативе президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО американского оружия для Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала в интервью изданию Publico.
«Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине — например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту», — сказал он.
Напомним, предложение президента США Дональда Трампа о новой схеме передачи вооружений Украине через государства-члены НАТО вызвало замешательство в рядах союзников. Инсайдерские источники сообщают, что детали инициативы остаются неясными, а заявления американского лидера повергли в недоумение как Министерство обороны США, так и партнёров по Североатлантическому альянсу. По данным журналистов, конечные условия ещё согласуются.