Чехия отказалась помогать Украине с вооружением

Чехия отказалась от участия в инициативе президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО американского оружия для Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала в интервью изданию Publico.

«Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине — например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту», — сказал он.