Трамп вверг в ступор союзников из НАТО новым планом по Украине

По данным инсайдеров, пока неизвестно, на каком этапе находится разработка инициативы, но как в Пентагоне, так и среди партнёров по альянсу царит растерянность после заявлений президента США. Два представителя стран НАТО добавили, что их не ознакомили с деталями предложения, и они не видят своей роли в его реализации. По сведениям Politico, США и альянсу ещё предстоит согласовать ключевые условия поставок.