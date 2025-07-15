Трамп вверг в ступор союзников из НАТО новым планом по Украине
Politico: План Трампа по военной помощи Украине вызвал замешательство в НАТО
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Президент США Дональд Трамп предложил новый план поставок оружия Украине через страны НАТО, вызвав недоумение среди союзников. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомлённые источники.
По данным инсайдеров, пока неизвестно, на каком этапе находится разработка инициативы, но как в Пентагоне, так и среди партнёров по альянсу царит растерянность после заявлений президента США. Два представителя стран НАТО добавили, что их не ознакомили с деталями предложения, и они не видят своей роли в его реализации. По сведениям Politico, США и альянсу ещё предстоит согласовать ключевые условия поставок.
Напомним, Трамп сообщил, что США и Евросоюз договорились о поставках оружия Киеву. Соглашение предусматривает, что Украина будет самостоятельно оплачивать поставки вооружения. Дональд Трамп пригрозил также введением таможенных пошлин в отношении России, если конфликт с Украиной не будет урегулирована в течение 50 дней. Параллельно он пообещал передать Киеву новые комплексы противовоздушной обороны. В настоящее время в Вашингтоне ожидают реакции российского лидера Владимира Путина.