Гонг, череп козла и пентаграмма: В освобождённом селе в ДНР нашли сатанинский* жертвенник

В подвале одного из домов освобождённого в феврале села Улаклы в ДНР обнаружили странный жертвенник, покрытый пылью. Там лежал череп козла, кинжал, гонг и нарисованная пентаграмма — символ, связанный с сатанизмом*. Об этом сообщил Mash на Донбассе.

В освобождённых Улаклах в ДНР обнаружили экстремистский жертвенник. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Местные жители рассказали военным, что в этих подвалах часто скрывались бойцы украинских вооружённых сил. По их словам, перед уходом из села те пытались использовать магические ритуалы, но, видимо, безуспешно. В итоге военнослужащие покинули посёлок, оставив «жертвенник» на месте.

Ранее вчера, 23 июля, Верховный суд РФ признал «Международное движение сатанизма»* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Иск по делу подали Министерство юстиции и Генпрокуратура. Рассмотрение дела прошло быстро — всего за два заседания коллегией из трёх судей.