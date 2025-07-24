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Регион
24 июля, 14:31

Гонг, череп козла и пентаграмма: В освобождённом селе в ДНР нашли сатанинский* жертвенник

Mash на Донбассе: В подвале села Улаклы обнаружили сатанинский* жертвенник

В подвале села Улаклах обнаружили сатанинский* жертвенник. Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

В подвале села Улаклах обнаружили сатанинский* жертвенник. Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

В подвале одного из домов освобождённого в феврале села Улаклы в ДНР обнаружили странный жертвенник, покрытый пылью. Там лежал череп козла, кинжал, гонг и нарисованная пентаграмма — символ, связанный с сатанизмом*. Об этом сообщил Mash на Донбассе.

В освобождённых Улаклах в ДНР обнаружили экстремистский жертвенник. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Местные жители рассказали военным, что в этих подвалах часто скрывались бойцы украинских вооружённых сил. По их словам, перед уходом из села те пытались использовать магические ритуалы, но, видимо, безуспешно. В итоге военнослужащие покинули посёлок, оставив «жертвенник» на месте.

В Духовном собрании мусульман отреагировали на запрет сатанизма* в России
В Духовном собрании мусульман отреагировали на запрет сатанизма* в России

Ранее вчера, 23 июля, Верховный суд РФ признал «Международное движение сатанизма»* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Иск по делу подали Министерство юстиции и Генпрокуратура. Рассмотрение дела прошло быстро — всего за два заседания коллегией из трёх судей.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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Милена Скрипальщикова
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