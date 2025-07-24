В Духовном собрании мусульман отреагировали на запрет сатанизма* в России
ДСМР: Решение о запрете сатанизма* в России было своевременным и верным
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В Духовном собрании мусульман России (ДСМР) поддержали решение Верховного суда РФ о запрете Международного движения сатанизма*. В пресс-службе религиозной организации отметили, что подобные течения разлагают общество изнутри и угрожают национальной безопасности.
«Если профильные эксперты выявили в деятельности сатанистского движения* угрозу для общества и безопасности, значит такие организации ведут противозаконную деятельность, противопоставляющуюся основам законности и общественного порядка», — заявили представители.
В ДСМР подчеркнули, что отношение мусульман к сатанизму* в богословских текстах однозначно негативное, а большинство верующих в России — законопослушные граждане, приверженные идеалам справедливости, мира и нравственности. Запрет опасной организации назван своевременным шагом для защиты граждан и традиционных ценностей.
Ранее сегодня стало известно, что Верховный суд запретил в России «Международное движение сатанизма»*. Исковое заявление было подано Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой РФ. Также юристы рассказали, что произойдёт с любимым многими мистическими шоу по телевидению.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.