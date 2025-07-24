В Духовном собрании мусульман отреагировали на запрет сатанизма* в России

В Духовном собрании мусульман России (ДСМР) поддержали решение Верховного суда РФ о запрете Международного движения сатанизма*. В пресс-службе религиозной организации отметили, что подобные течения разлагают общество изнутри и угрожают национальной безопасности.

«Если профильные эксперты выявили в деятельности сатанистского движения* угрозу для общества и безопасности, значит такие организации ведут противозаконную деятельность, противопоставляющуюся основам законности и общественного порядка», — заявили представители.

В ДСМР подчеркнули, что отношение мусульман к сатанизму* в богословских текстах однозначно негативное, а большинство верующих в России — законопослушные граждане, приверженные идеалам справедливости, мира и нравственности. Запрет опасной организации назван своевременным шагом для защиты граждан и традиционных ценностей.