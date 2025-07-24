Новости СВО. Удары возмездия по Одессе и Николаеву, ВС РФ продвигаются в Сумской области, бьют ВСУ под Харьковом, 24 июля На Покровско-Мирноградском направлении Армия России охватывает группировку ВСУ, в Харьков прилетели российские КАБы, удар возмездия по Николаеву — дайджест Life.ru 24 июля, 12:20 Армия России близка к окружению противника на Красноармейском направлении. Обложка © ТАСС / Александр Река

Удары возмездия 24 июля: Черкассы, Одесса, Николаев

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающим деятельность ВСУ.

Город Черкассы был под комбинированной атакой БПЛА и нескольких крылатых ракет. Есть прилёты по предприятию ВПК Украины.

— Масштабная серия ударов БПЛА охватила юг, центр и восток Украины. Более 25 эпизодов, минимум 3 волны атаки, в ряде направлений — с доразведкой, — написал в своём telegram-канале координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Опытный образец БПЛА «Арбалет», созданный 215-м отдельным ремонтно-восстановительным батальоном группировки войск «Запад», в руках оператора FPV-дронов в зоне проведения специальной военной операции. Фото © ТАСС / Александр Река

В Николаеве был уничтожен цех, где собирали беспилотники, включая турецкие «Байрактары». Информаторы насчитали минимум три взрыва на территории завода, один из которых сопровождался мощной повторной детонацией. Это серьёзный удар по военной инфраструктуре Николаева.

Повреждены инфраструктура, промышленное предприятие и административное здание в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Сергей Лысак.

По словам Лысака, ночью продолжались удары по Никопольскому району при помощи беспилотников. Под атаками были Никополь, Марганецкая, Миривская, Покровская общины.

В Одесской области минувшей ночью были атакованы морские порты и транспортные узлы. Об этом сообщил вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба.

— В результате ударов поражены объекты логистики и железнодорожный подвижной состав. Повреждения получили зерновые склады, погрузочная техника и административные помещения. Некоторое оборудование уничтожено, — пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Харьковская область, 24 июля

На Харьковском направлении успешно продолжают работу подразделения группировки войск «Север». Улучшено тактическое положение в районах населённых пунктов Великий Бурлук и Меловое.

— После освобождения сёл Дегтярное и Меловое противник заметно активизировался в Харьковском приграничье. Однако на данный момент все попытки врага усилить своё присутствие в районе госграницы заканчиваются для ВСУ лишь потерями среди личного состава, — сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

Расчёты «Гиацинт-С» нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении, расчёты «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА противника в Запорожской области.

По самому Харькову нанесены удары КАБами. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Местные паблики отмечают, что взрывы были в центральной части города, в небе клубится тёмный дым. Однако подробности не приводятся. При этом Терехов отметил, что в ночь на 24 июля был повреждён энергетический объект.

Донецкая Народная Республика, 24 июля

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Среднее, Карповка, Шандриголово, Дробышево Донецкой Народной Республики.

«Южане» заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населённых пунктов Плещеевка, Северск, Звановка и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие штурмуют Красноармейск. Столкновения зафиксированы на южной и юго-западной окраинах города. По уточнённой информации, речь идёт о боях на подступах к улице Павла Поповича. Также ожесточенные столкновения идут в районе Удачного, за Зверево и у Новоукраинки. На правом фланге ВС России продвинулись западнее Фёдоровки у Маяка.

— Судя по динамике разворачивающихся боёв, ВС РФ взяли курс на охват Покровска и Мирнограда с обеих сторон. На фоне истощения украинских резервов и ослабления обороны ВСУ на участке российские войска могут начать бои непосредственно в агломерации уже в ближайшее время, — пишет телеграм-канал «Рыбарь».

Карта СВО на 24 июля 2025 года. Первые штурмовые группы дальневосточников зашли в Зелёный Гай на юге ДНР. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 24 июля

На Тёткинском и Глушковском направлениях противник не оставляет намерений просочиться на нашу территорию — для поддержки штурмовых групп враг перебросил на данный участок фронта новые артиллерийские расчёты. Об этом сообщают в группировке войск «Север».

Сумская область, 24 июля

В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Радянское, Корчаковка, Храповщина, Марьино и Рыжевка Сумской области. Идут ожесточенные бои в районе Кондратовки.

— ВС России вклинились приблизительно на 14 километров в оборону ВСУ у населённого пункта Юнаковка в Сумской области, — об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Авторы Игорь Патрин