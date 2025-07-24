В Днепропетровской области повреждены объекты и предприятие

В ночь с 23 на 24 июля в регионе были повреждены инфраструктура, промышленное предприятие и административное здание в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Сергей Лысак.

«Повреждены инфраструктура, предприятие, административное здание. Загорелся частный дом», — написал он.

По словам Лысака, ночью продолжались удары по Никопольскому району при помощи беспилотников. Под атаками были Никополь, Марганецкая, Миривская, Покровская общины. Дроном российская армия попала по Межевской общине Синельниковского района. Повреждено сельскохозяйственное предприятие. О пострадавших не сообщалось.