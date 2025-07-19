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Опубликовано 19 июля 2025, 07:19

В двух областях Украины разрушены объекты инфраструктуры

В Сумской и Днепропетровской областях разрушены объекты инфраструктуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

В городе Шостке Сумской области Украины в результате ночных взрывов разрушен объект инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Николай Нога в соцсетях.

«В городе разрушен объект инфраструктуры», — написал он, не уточнив деталей.

Также сообщается о повреждениях промышленных объектов в городе Павлограде Днепропетровской области. Информацию подтвердил начальник областной военной администрации Сергей Лысак. По информации украинских источников, в Днепропетровской области с ночи действует режим воздушной тревоги.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал работу чеченского спецназа в Харьковской области. Подразделения спецназа «Ахмат» успешно продолжают проведение боевых операций. В результате разведывательных мероприятий были выявлены позиции противника, места сосредоточения его военнослужащих, а также временный пункт дислокации.

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Мария Любицкая
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