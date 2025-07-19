В двух областях Украины разрушены объекты инфраструктуры

В городе Шостке Сумской области Украины в результате ночных взрывов разрушен объект инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Николай Нога в соцсетях.

«В городе разрушен объект инфраструктуры», — написал он, не уточнив деталей.

Также сообщается о повреждениях промышленных объектов в городе Павлограде Днепропетровской области. Информацию подтвердил начальник областной военной администрации Сергей Лысак. По информации украинских источников, в Днепропетровской области с ночи действует режим воздушной тревоги.