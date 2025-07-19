Армия России наносит массированный удар по территории Украины

Украинское воздушное пространство в ночь на 19 июля оказалось под сильным натиском со стороны Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в небе было замечено не менее 80 ударных беспилотников.

Отмечается, что запуски осуществлялись с восьми различных направлений. По ожиданиям источника, количество дронов может увеличиться ближе к утру. Параллельно с этим, согласно предварительной информации, в воздух были подняты стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС РФ.