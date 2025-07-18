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Опубликовано 18 июля 2025, 19:00

«Фирменный стиль»: Кадыров показал работу чеченского спецназа в Харьковской области

Кадыров: Спецназ Ахмат успешно выполняет миссии на Харьковском направлении

Спецназ «Ахмат» Минобороны РФ продолжает уверенно выполнять боевые действия на Харьковском направлении. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры с «фирменным стилем» группы.

Кадыров показал кадры работы спецназа «Ахмат» на Харьковском направлении. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Группа «Канады» спецназа «АХМАТ» МО РФ продолжает уверенно выполнять боевые задачи на Харьковском направлении. На этот раз, в районе населённого пункта Казачья Лопань, бойцы провели комплексную работу по наведению порядка — в стиле, ставшем уже фирменным», — написал чеченский лидер в телеграм-канале.

По его словам, в ходе разведки удалось обнаружить огневые точки противника, места скопления личного состава и пункт временной дислокации. После проведения операции все объекты были ликвидированы. Таким образом, ВСУ остались не только без позиций, но и без внушительного числа солдат.

Маскировка не помогла: Спецназ ВС РФ уничтожил переодетых украинских бойцов под Харьковом
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Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль три населённых пункта в зоне СВО. Силы группировки «Север» заняли Дегтярное на Харьковском направлении. Группировка «Центр» в результате активных действий захватила Попов Яр в ДНР. В то же время группировка «Днепр» укрепила свои позиции и освободила Каменское в Запорожской области.

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Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Юлия Сафиулина
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