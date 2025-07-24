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Регион
24 июля, 07:16

Бои вплотную к городу: На окраинах Красноармейска начались столкновения

ТАСС: Бои идут на южных и юго-западных окраинах Красноармейска в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

О начале боёв на подступах к Красноармейску в ДНР ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Столкновения зафиксированы на южной и юго-западной окраинах города.

«На южной и юго-западной окраинах Красноармейска идут бои», — сообщили в силовых структурах.

По уточнённой информации, речь идёт о боях в районе посёлка Зверево, а также на подступах к улице Павла Поповича. Ситуация в зоне боевых действий продолжает оставаться напряжённой, точных данных о потерях и продвижении на данный момент не приводится.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы демонстрируют уверенное продвижение на Красноармейском и Константиновском направлениях. По его словам, несмотря на попытки контратак со стороны ВСУ, подразделения РФ продвигаются вперёд и укрепляют позиции.

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Милена Скрипальщикова
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