Бои вплотную к городу: На окраинах Красноармейска начались столкновения
ТАСС: Бои идут на южных и юго-западных окраинах Красноармейска в ДНР
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О начале боёв на подступах к Красноармейску в ДНР ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Столкновения зафиксированы на южной и юго-западной окраинах города.
«На южной и юго-западной окраинах Красноармейска идут бои», — сообщили в силовых структурах.
По уточнённой информации, речь идёт о боях в районе посёлка Зверево, а также на подступах к улице Павла Поповича. Ситуация в зоне боевых действий продолжает оставаться напряжённой, точных данных о потерях и продвижении на данный момент не приводится.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы демонстрируют уверенное продвижение на Красноармейском и Константиновском направлениях. По его словам, несмотря на попытки контратак со стороны ВСУ, подразделения РФ продвигаются вперёд и укрепляют позиции.