Бои вплотную к городу: На окраинах Красноармейска начались столкновения

О начале боёв на подступах к Красноармейску в ДНР ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Столкновения зафиксированы на южной и юго-западной окраинах города.

«На южной и юго-западной окраинах Красноармейска идут бои», — сообщили в силовых структурах.

По уточнённой информации, речь идёт о боях в районе посёлка Зверево, а также на подступах к улице Павла Поповича. Ситуация в зоне боевых действий продолжает оставаться напряжённой, точных данных о потерях и продвижении на данный момент не приводится.