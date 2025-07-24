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Регион
24 июля, 02:08

Армия России вклинилась в оборону ВСУ на 14 км на важнейшем участке под Сумами

Военный эксперт Марочко: ВС России вклинились в оборону ВСУ на 14 км у Юнаковки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

ВС России вклинились приблизительно на 14 километров в оборону ВСУ у населённого пункта Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Максимальное продвижение составило порядка 14 км — это как раз район Юнаковки», — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что именно на этом участке фронта российские бойцы демонстрируют наибольшую эффективность своих действий в Сумской области.

Натасканный в США украинский отряд идёт к умирающей в сумской «мясорубке» элите ВСУ
Натасканный в США украинский отряд идёт к умирающей в сумской «мясорубке» элите ВСУ

Накануне сообщалось, что Армия России освободила Варачино в Сумской области. ВСУ несут в этом регионе большие потери. В частности, речь идёт о 156-й отдельной механизированной бригаде украинских вооружённых сил у Юнаковки. Этот населённый пункт имеет стратегическое значение, так как из него идёт трасса до Сум, по которой ВСУ осуществляют снабжение.

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Тимур Хингеев
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