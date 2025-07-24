Армия России вклинилась в оборону ВСУ на 14 км на важнейшем участке под Сумами

ВС России вклинились приблизительно на 14 километров в оборону ВСУ у населённого пункта Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Максимальное продвижение составило порядка 14 км — это как раз район Юнаковки», — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что именно на этом участке фронта российские бойцы демонстрируют наибольшую эффективность своих действий в Сумской области.