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21 июля, 07:33

Натасканный в США украинский отряд идёт к умирающей в сумской «мясорубке» элите ВСУ

Командование ВСУ отправило под Сумы 214-й штурмовой отряд, подготовленный США

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Украинское командование привлекло к ведению боевых действий в Сумской области штурмовиков, которых специально готовили американские инструкторы. Речь идёт о 214-м отдельном штурмовом батальоне. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Анализ публикаций украинских волонтёров показал, что командование ВСУ начало задействовать в боевых действиях 214-й отдельный штурмовой батальон, первые подразделения которого были переброшены в Сумы ещё в конце июня», — пояснил собеседник ТАCC.

Семьи умирающей под Сумами «‎элиты» ВСУ требуют спасти солдат от страшной гибели на новом фронте
Семьи умирающей под Сумами «‎элиты» ВСУ требуют спасти солдат от страшной гибели на новом фронте

Ранее Life.ru писал, что бразильские и колумбийские наёмники задействованы в боевых операциях в Сумской области. Они действуют в интересах 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, с которой ранее заключили контракт.

Татьяна Миссуми
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