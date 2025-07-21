Украинское командование привлекло к ведению боевых действий в Сумской области штурмовиков, которых специально готовили американские инструкторы. Речь идёт о 214-м отдельном штурмовом батальоне. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Анализ публикаций украинских волонтёров показал, что командование ВСУ начало задействовать в боевых действиях 214-й отдельный штурмовой батальон, первые подразделения которого были переброшены в Сумы ещё в конце июня», — пояснил собеседник ТАCC.