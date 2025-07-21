Натасканный в США украинский отряд идёт к умирающей в сумской «мясорубке» элите ВСУ
Командование ВСУ отправило под Сумы 214-й штурмовой отряд, подготовленный США
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Украинское командование привлекло к ведению боевых действий в Сумской области штурмовиков, которых специально готовили американские инструкторы. Речь идёт о 214-м отдельном штурмовом батальоне. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«Анализ публикаций украинских волонтёров показал, что командование ВСУ начало задействовать в боевых действиях 214-й отдельный штурмовой батальон, первые подразделения которого были переброшены в Сумы ещё в конце июня», — пояснил собеседник ТАCC.
Ранее Life.ru писал, что бразильские и колумбийские наёмники задействованы в боевых операциях в Сумской области. Они действуют в интересах 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, с которой ранее заключили контракт.