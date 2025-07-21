Элитная 71-я егерская бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) понесла сильные потери во время боёв на территории Сумской области, где Армия России открыла новый фронт после выдавливания противника из Курской области. Об обстановке на этом участке СВО на 21 июля рассказали в российских силовых структурах.

«В Сумской области массовые потери понесла элитная 71-я егерская бригада, часть подразделений которой была выведена на доукомплектование», — цитирует ТАCC представителя силовиков.ТАСС.

По словам источника агентства, родные военных из этой «элитной» бригады ВСУ, которые объявлены пропавшими без вести, вышли на протесты в Житомире, чтобы привлечь внимание киевского режима к их бедственному положению и вынудить их спасти солдат.