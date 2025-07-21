Семьи умирающей под Сумами «элиты» ВСУ требуют спасти солдат от страшной гибели на новом фронте
Элитная 71-я егерская бригада ВСУ понесла серьёзные потери в боях под Сумами
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Элитная 71-я егерская бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) понесла сильные потери во время боёв на территории Сумской области, где Армия России открыла новый фронт после выдавливания противника из Курской области. Об обстановке на этом участке СВО на 21 июля рассказали в российских силовых структурах.
«В Сумской области массовые потери понесла элитная 71-я егерская бригада, часть подразделений которой была выведена на доукомплектование», — цитирует ТАCC представителя силовиков.ТАСС.
По словам источника агентства, родные военных из этой «элитной» бригады ВСУ, которые объявлены пропавшими без вести, вышли на протесты в Житомире, чтобы привлечь внимание киевского режима к их бедственному положению и вынудить их спасти солдат.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ пытаются сбежать из Сумской области под видом мирных жителей. Стоит отметить, что украинские военные регулярно используют такой маскировочный приём, чтобы остаться в живых.