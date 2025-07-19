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Опубликовано 19 июля 2025, 16:47

Наёмники из Бразилии и Колумбии замечены в рядах ВСУ на границе с Россией

ТАСС: В Сумской области в рядах ВСУ воюют наёмники из Бразилии и Колумбии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 2shrimpS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 2shrimpS

Бразильские и колумбийские наёмники задействованы в боевых операциях в Сумской области. Они действуют в интересах 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, с которой ранее заключили контракт.

«Украинские ресурсы опубликовали видеоролик, подтверждающий активное участие в боевых действиях на сумском направлении наёмников из Колумбии и Бразилии, заключивших контракт с 47-й ОМБР ВСУ», — сообщили представители силовых структур в беседе с ТАСС.

Российские силовики добавили, что ранее аналогичную информацию подтвердили взятые в плен представители армии Украины.

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Ранее стало известно, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии действует мексиканский наёмнический отряд Miquiztli Force. Пополнившие его ряды бойцы, прошедшие успешный отбор, приступают к двухмесячному циклу базового военного обучения. Примечательно, что некоторые из них говорят только на Испанском.

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Ольга Сливченко
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