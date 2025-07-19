Бразильские и колумбийские наёмники задействованы в боевых операциях в Сумской области. Они действуют в интересах 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, с которой ранее заключили контракт.

«Украинские ресурсы опубликовали видеоролик, подтверждающий активное участие в боевых действиях на сумском направлении наёмников из Колумбии и Бразилии, заключивших контракт с 47-й ОМБР ВСУ», — сообщили представители силовых структур в беседе с ТАСС.

Российские силовики добавили, что ранее аналогичную информацию подтвердили взятые в плен представители армии Украины.