Наёмники из Бразилии и Колумбии замечены в рядах ВСУ на границе с Россией
ТАСС: В Сумской области в рядах ВСУ воюют наёмники из Бразилии и Колумбии
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Бразильские и колумбийские наёмники задействованы в боевых операциях в Сумской области. Они действуют в интересах 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, с которой ранее заключили контракт.
«Украинские ресурсы опубликовали видеоролик, подтверждающий активное участие в боевых действиях на сумском направлении наёмников из Колумбии и Бразилии, заключивших контракт с 47-й ОМБР ВСУ», — сообщили представители силовых структур в беседе с ТАСС.
Российские силовики добавили, что ранее аналогичную информацию подтвердили взятые в плен представители армии Украины.
Ранее стало известно, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии действует мексиканский наёмнический отряд Miquiztli Force. Пополнившие его ряды бойцы, прошедшие успешный отбор, приступают к двухмесячному циклу базового военного обучения. Примечательно, что некоторые из них говорят только на Испанском.