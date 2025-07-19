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Опубликовано 19 июля 2025, 13:55
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В ДНР убит литовский наёмник-снайпер, воевавший за ВСУ с 2022 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

В зоне боевых действий на территории ДНР был убит литовский наёмник Гедиминас Степонавичюс. СМИ Литвы сообщают, что 9 мая в районе Красного Лимана бывший боец спецназа был ликвидирован в результате атаки российского FPV-дрона.

Соратники Степонавичюса подтвердили его гибель, утверждая, что дрон-камикадзе поразил автомобиль, в котором ехал наёмник. Однако отсутствие тела не позволило его идентифицировать, в связи с чем власти Украины и Литвы официально признали его без вести пропавшим.

Степонавичюс отправился на Украину в июне 2022 года, им двигало лишь одно желание — заработать на конфликте. Во время участия в боевых действиях литовец выполнял функции снайпера. Последний раз он выходил на связь с семьёй 7 мая. С тех пор коммуникация прервалась, а всего через два дня стало известно о его гибели.

Близкие наёмника безуспешно добиваются репатриации останков, в то время как власти отказывают в официальном подтверждении его смерти.

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Ранее литовец Альбертас Глазаускас был заочно приговорён российским судом к 14 годам тюрьмы за наёмничество. Его участие в боевых действиях на стороне ВСУ в составе «Полка имени Калиновского» послужило причиной такого вердикта суда.

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Ольга Сливченко
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