В зоне боевых действий на территории ДНР был убит литовский наёмник Гедиминас Степонавичюс. СМИ Литвы сообщают, что 9 мая в районе Красного Лимана бывший боец спецназа был ликвидирован в результате атаки российского FPV-дрона.

Соратники Степонавичюса подтвердили его гибель, утверждая, что дрон-камикадзе поразил автомобиль, в котором ехал наёмник. Однако отсутствие тела не позволило его идентифицировать, в связи с чем власти Украины и Литвы официально признали его без вести пропавшим.

Степонавичюс отправился на Украину в июне 2022 года, им двигало лишь одно желание — заработать на конфликте. Во время участия в боевых действиях литовец выполнял функции снайпера. Последний раз он выходил на связь с семьёй 7 мая. С тех пор коммуникация прервалась, а всего через два дня стало известно о его гибели.

Близкие наёмника безуспешно добиваются репатриации останков, в то время как власти отказывают в официальном подтверждении его смерти.