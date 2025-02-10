Литовца из «Полка имени Калиновского» настигло возмездие из России за бои в рядах ВСУ

В России суд заочно приговорил гражданина Литвы Альбертаса Глазаускаса к 14 годам тюрьмы за его участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наёмника в террористическом «Полку имени Калиновского». Об этом сообщает СК РФ.

«Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно гражданину Литовской Республики Альбертасу Глазаускасу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте)», — уточнили в ведомстве.

Глазаускас отправился воевать за Украину в 2022 году, он получал денежное вознаграждение за участие в боевых действиях против российских войск. Иностранец успел совершить ряд преступлений против мирных граждан во время боёв в ДНР и ЛНР. Глазаускас был объявлен в международный розыск. За время боёв в «Полку имени Калиновского» он получил более чем 2,2 миллиона рублей (около 20,5 тысячи евро).