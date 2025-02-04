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Регион
4 февраля, 06:36

Натовские наёмники в упор расстреливают солдат ВСУ за попытки бежать из-под Курска

Боец Карачай: Западные наёмники расстреливают отступающих солдат ВСУ под Курском

Иностранные наёмники не дают вернуться назад бойцам ВСУ, которые находятся на выполнении задач в Курской области. Украинских солдат сказу же расстреливают при попытке оцепления. Об этом рассказал заместитель командира штурмового отряда группировки войск «Север» с позывным Карачай.

«Работа у нас отбивать земли. Штурмуем лесной массив, населённые пункты, зачищаем их. Мы продвигаемся от дома к дому. У нас был пленный [ВСУ], который говорил, что в 200 м на позиции сидят три наёмника, которые не пускают назад. Когда мы брали этого пленного, он сдался. И рассказал, что если они пойдут назад, то их расстреляют»,цитирует ТАСС слова замкомандира штурмовиков.

Кроме того, командование ВСУ также применяет обманные методы в отношении личного состава во время проведения ротации. По словам Карачая, бойцов просто привезли из Сумской области и оставили на позициях, будто отправив их в последний путь.

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Ранее Life.ru рассказал о бойце ВСУ, который расстрелял мирного жителя в Русском Поречном. Солдат Владимир Парафило признался в преступлении и объяснил, что такой приказ ему дало командование. Он полностью признал свою вину. Следственный комитет города Курска заключил Парафило под стражу.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Наталья Афонина
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