«ВСУ явно зашатались»: Военкоры сообщают о начавшемся летнем наступлении ВС России
Канал визионера сообщил о давно ожидаемом летнем наступлении ВС РФ
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Вооружённые силы России перешли в наступление сразу на нескольких направлениях одновременно. Как сообщает Telegram-канал «Канал визионера», речь может идти о давно ожидаемом летнем прорыве.
«Началось, судя по всему, давно ожидаемое решительное летнее наступление российских войск на Украине. Российские подразделения одновременно зашли сразу в четыре города по трём направлениям: Покровск и Мирноград (ДНР — главное наступление), Степногорск (Запорожье), Купянск (Харьковская область)», — говорится в сообщении.
По данным военкоров, это могут быть не просто точечные наступления, а широкомасштабные действия. Вместе с тем позиции боевиков начали терять устойчивость и «ВСУ явно зашатались». И хоть говорить о полном крахе пока рано, но признаки нарушения и ослабления очевидны. Пока официальных комментариев от Минобороны не поступало.
Ранее стало известно, что ВС РФ демонстрируют уверенное наступление на Октябрьском направлении и улучшают занимаемые позиции. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил руководство и военнослужащих 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Захарченко в связи с успешным взятием под контроль населённого пункта Новоэкономическое в ДНР.