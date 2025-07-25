«ВСУ явно зашатались»: Военкоры сообщают о начавшемся летнем наступлении ВС России

Вооружённые силы России перешли в наступление сразу на нескольких направлениях одновременно. Как сообщает Telegram-канал «Канал визионера», речь может идти о давно ожидаемом летнем прорыве.

«Началось, судя по всему, давно ожидаемое решительное летнее наступление российских войск на Украине. Российские подразделения одновременно зашли сразу в четыре города по трём направлениям: Покровск и Мирноград (ДНР — главное наступление), Степногорск (Запорожье), Купянск (Харьковская область)», — говорится в сообщении.

По данным военкоров, это могут быть не просто точечные наступления, а широкомасштабные действия. Вместе с тем позиции боевиков начали терять устойчивость и «ВСУ явно зашатались». И хоть говорить о полном крахе пока рано, но признаки нарушения и ослабления очевидны. Пока официальных комментариев от Минобороны не поступало.