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Регион
25 июля, 08:07

Армия России проводит зачистку двух населённых пунктов у Красноармейска в ДНР

Марочко: ВС РФ ведут зачистку сёл Перше Травня и Троянда в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Подразделения российских войск в настоящее время проводят наступательные операции одновременно в двух населённых пунктах, расположенных вблизи Красноармейска (Покровска) на территории Донецкой Народной Республики. Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС отметил, что ВС РФ ведут зачистку в сёлах Перше Травня и Троянда.

Специалист также выразил уверенность, что в скором времени Министерство обороны России официально объявит о полном взятии под контроль сёл Перше Травни (Леонтовичи) и Троянды.

Марочко утверждает, что установление контроля российской армией над населённым пунктом Зверево свидетельствует о приближении боевых действий к самому Красноармейску (Покровскую).

Плохие новости для ВСУ: Российские военные «затягивают удавку» вокруг Покровска
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Ранее стало известно, что продвижение российских войск к стратегически важным транспортным развязкам и логистическим узлам, обеспечивающим доступ к автомагистрали E50, создаёт предпосылки для скорого окружения украинского контингента в Красноармейске (Покровске) и, как следствие, коллапса оборонительных позиций ВСУ в городе.

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Ольга Сливченко
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