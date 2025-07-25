Армия России проводит зачистку двух населённых пунктов у Красноармейска в ДНР

Подразделения российских войск в настоящее время проводят наступательные операции одновременно в двух населённых пунктах, расположенных вблизи Красноармейска (Покровска) на территории Донецкой Народной Республики. Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС отметил, что ВС РФ ведут зачистку в сёлах Перше Травня и Троянда.

Специалист также выразил уверенность, что в скором времени Министерство обороны России официально объявит о полном взятии под контроль сёл Перше Травни (Леонтовичи) и Троянды.

Марочко утверждает, что установление контроля российской армией над населённым пунктом Зверево свидетельствует о приближении боевых действий к самому Красноармейску (Покровскую).