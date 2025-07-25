Армия России проводит зачистку двух населённых пунктов у Красноармейска в ДНР
Марочко: ВС РФ ведут зачистку сёл Перше Травня и Троянда в ДНР
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Подразделения российских войск в настоящее время проводят наступательные операции одновременно в двух населённых пунктах, расположенных вблизи Красноармейска (Покровска) на территории Донецкой Народной Республики. Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС отметил, что ВС РФ ведут зачистку в сёлах Перше Травня и Троянда.
Специалист также выразил уверенность, что в скором времени Министерство обороны России официально объявит о полном взятии под контроль сёл Перше Травни (Леонтовичи) и Троянды.
Марочко утверждает, что установление контроля российской армией над населённым пунктом Зверево свидетельствует о приближении боевых действий к самому Красноармейску (Покровскую).
Ранее стало известно, что продвижение российских войск к стратегически важным транспортным развязкам и логистическим узлам, обеспечивающим доступ к автомагистрали E50, создаёт предпосылки для скорого окружения украинского контингента в Красноармейске (Покровске) и, как следствие, коллапса оборонительных позиций ВСУ в городе.