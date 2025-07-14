За последние две недели ситуация на Покровском участке Донецкого фронта стала более напряжённой, о чём сообщил военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале.

По его информации, в начале июля российские войска вытеснили украинские подразделения из села Разино и, согласно данным украинских источников, проникли в Родинское, расположенное всего в четырёх километрах от Покровска (ранее Красноармейск). Военкор отмечает, что таким образом российским силам удалось нарушить функционирование важной транспортной артерии, связывающей город с Добропольем, пролегающей в северном направлении. Официальных комментариев от Министерства обороны России по этому поводу не поступало.

Коц подчеркнул, что кольцо вокруг Покровско-Мирноградской агломерации постепенно сжимается. Он обратил внимание на недавнее заявление Минобороны об освобождении Николаевки, которая непосредственно примыкает к Новоэкономическому. Последний населённый пункт, в свою очередь, находится всего в трёх километрах от Мирнограда, фактически являясь его пригородом.

По мнению военкора, российские войска стремятся реализовать стратегию, успешно применённую при захвате Угледара, Авдеевки, Красногоровки, Курахово и ряда других городов. Суть этой тактики заключается в изоляции зоны боевых действий и лишении украинских подразделений возможности получать подкрепление и ресурсы. Оказавшись в окружении и испытывая нехватку боеприпасов и продовольствия, противник будет вынужден либо сдаться, либо предпринять попытку прорыва, что, как правило, приводит к значительным потерям.

Российские войска продолжают активное продвижение в районе Красноармейска (Покровска) в Донецкой Народной Республике. Несколько бригад ВС РФ осуществили прорыв оборонительных рубежей ВСУ сразу с двух направлений, создавая угрозу полного окружения для примерно 6000 украинских военнослужащих. Значительная часть территории к северу и юго-западу от города уже перешла под контроль российских сил.