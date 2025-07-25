«Коллапс обороны»: ВСУ предрекли поражение в боях за Красноармейск в ДНР

Российская армия приближается к развязкам и транспортным узлам, ведущим к шоссе E50, что может привести к полному окружению украинских войск в Красноармейске (Покровске) и падению обороны города. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на YouTube.

По словам эксперта, контроль над ключевыми дорогами позволит российским силам перерезать пути снабжения украинского гарнизона, создавая критическую ситуацию для ВСУ. Меркурис отметил, что украинские вооружённые силы еще никогда не сталкивались с подобным масштабом окружения. По его оценке, в населённом пункте оказались блокированы три бригады ВСУ.

«Сейчас мы, возможно, наблюдаем коллапс обороны города, который завершится в течение нескольких дней — пары недель», — заявил аналитик.