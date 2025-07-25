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Регион
25 июля, 15:05

Белоусов рассказал об успехах ВС России на Октябрьском направлении

Белоусов: ВС РФ уверенно движутся и улучшают позиции на Октябрьском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Российские войска демонстрируют уверенное наступление на Октябрьском направлении и улучшают занимаемые позиции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил поздравления руководству и военнослужащим 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко в связи с успешным взятием под контроль населённого пункта Новоэкономическое в ДНР.

«Воины-гвардейцы уверенно продвигаются вперёд на Октябрьском направлении, улучшают положение российских войск, являются примером мужества и стойкости при выполнении поставленных боевых задач», — говорится в сообщении министра.

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Напомним, накануне стало известно, что Армия России взяла под контроль населённые пункты Новоэкономическое и Зверево в ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, заявил, что освобождение населённого пункта Новоэкономическое поставило силы ВСУ в Димитрове в крайне критическое положение.

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Мария Любицкая
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