Белоусов рассказал об успехах ВС России на Октябрьском направлении
Белоусов: ВС РФ уверенно движутся и улучшают позиции на Октябрьском направлении
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Российские войска демонстрируют уверенное наступление на Октябрьском направлении и улучшают занимаемые позиции. Об этом сообщили в Минобороны России.
Министр обороны России Андрей Белоусов выразил поздравления руководству и военнослужащим 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко в связи с успешным взятием под контроль населённого пункта Новоэкономическое в ДНР.
«Воины-гвардейцы уверенно продвигаются вперёд на Октябрьском направлении, улучшают положение российских войск, являются примером мужества и стойкости при выполнении поставленных боевых задач», — говорится в сообщении министра.
Напомним, накануне стало известно, что Армия России взяла под контроль населённые пункты Новоэкономическое и Зверево в ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, заявил, что освобождение населённого пункта Новоэкономическое поставило силы ВСУ в Димитрове в крайне критическое положение.