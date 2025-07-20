Пушилин: Падение Новоэкономического станет критическим для ВСУ в Димитрове
Солдат ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
Российские войска продолжают наступление на Красноармейском направлении, ведя штурмовые действия в районе посёлка Новоэкономическое в Донецкой Народной Республике. Глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале заявил, что освобождение этого населённого пункта поставит силы ВСУ в Димитрове в крайне критическое положение.
Кроме того, он отметил продвижение российских подразделений в направлении Роденского — важного логистического узла, контроль над которым может серьёзно повлиять на дальнейшее развитие операции.
Ранее сообщалось, что российские военные освободили село Белая Гора, расположенным в Донецкой Народной Республике. В настоящее время на территории населённого пункта проводится операция по ликвидации остатков противника.