Российские войска продолжают наступление на Красноармейском направлении, ведя штурмовые действия в районе посёлка Новоэкономическое в Донецкой Народной Республике. Глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале заявил, что освобождение этого населённого пункта поставит силы ВСУ в Димитрове в крайне критическое положение.

Кроме того, он отметил продвижение российских подразделений в направлении Роденского — важного логистического узла, контроль над которым может серьёзно повлиять на дальнейшее развитие операции.