В США анонсировали крупное наступление ВС России с сотней тысяч военных
CNN: РФ может начать крупное наступление, задействовав около 160 тысяч военных
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Российские войска готовятся к возможному крупномасштабному наступлению на Украине, которое может начаться в ближайшее время с привлечением около 160 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает CNN.
«Предполагается, что Россия через несколько дней или недель перейдёт в усиленное летнее наступление, возможно, с использованием 160 тысяч военнослужащих, которые, по заявлениям украинских официальных лиц, стягиваются к линии фронта», — указано в публикации.
Ударная группировка ВС РФ, как утверждает американский телеканал, якобы сейчас находится «в нескольких днях или неделях» от старта активной фазы летнего наступления. Основная цель операции — создать давление на опорные пункты ВСУ в Покровске, Константиновке и Купянске. CNN полагает, что наступление стало возможно благодаря президенту США Дональду Трампу, который поставил Москве 50-дневный ультиматум по Украине.
Напомним, что американский лидер Дональд Трамп в интервью американским СМИ заявил, что крайне недоволен действиями Москвы и пригрозил ввести против России «очень жёсткие пошлины», если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине.