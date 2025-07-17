В США анонсировали крупное наступление ВС России с сотней тысяч военных

Российские войска готовятся к возможному крупномасштабному наступлению на Украине, которое может начаться в ближайшее время с привлечением около 160 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает CNN.

«Предполагается, что Россия через несколько дней или недель перейдёт в усиленное летнее наступление, возможно, с использованием 160 тысяч военнослужащих, которые, по заявлениям украинских официальных лиц, стягиваются к линии фронта», — указано в публикации.

Ударная группировка ВС РФ, как утверждает американский телеканал, якобы сейчас находится «в нескольких днях или неделях» от старта активной фазы летнего наступления. Основная цель операции — создать давление на опорные пункты ВСУ в Покровске, Константиновке и Купянске. CNN полагает, что наступление стало возможно благодаря президенту США Дональду Трампу, который поставил Москве 50-дневный ультиматум по Украине.