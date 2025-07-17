«Сначала 24 часа, теперь 50 дней»: На Украине высмеяли новый ультиматум Трампа

Украинцев призвали не верить громким заявлениям президента США Дональда Трампа. Об этом заявил экс-командир батальона «Айдар»* Евгений Дикий в эфире телеканала «Киев24». По его словам, американский лидер постоянно меняет сроки и не держит слово.

«Ранее глава Белого дома обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа. Затем эти 24 часа превратились в 100 дней, а теперь глава США объявил новый срок — 50 дней», — сказал он.

Дикий выразил уверенность, что будущее конфликта зависит не от американских политиков, а от действий самих украинцев. Поэтому, по его мнению, стране следует сосредоточиться на военных задачах, а не ждать спасения со стороны.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ заявил, что крайне недоволен действиями Москвы и пригрозил ввести против России «очень жёсткие пошлины», если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине.