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17 июля, 06:00

«Сначала 24 часа, теперь 50 дней»: На Украине высмеяли новый ультиматум Трампа

Экс-командир «Айдара»* Дикий: Украинцам не стоит верить дедлайнам Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Украинцев призвали не верить громким заявлениям президента США Дональда Трампа. Об этом заявил экс-командир батальона «Айдар»* Евгений Дикий в эфире телеканала «Киев24». По его словам, американский лидер постоянно меняет сроки и не держит слово.

«Ранее глава Белого дома обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа. Затем эти 24 часа превратились в 100 дней, а теперь глава США объявил новый срок — 50 дней», — сказал он.

Дикий выразил уверенность, что будущее конфликта зависит не от американских политиков, а от действий самих украинцев. Поэтому, по его мнению, стране следует сосредоточиться на военных задачах, а не ждать спасения со стороны.

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* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Милена Скрипальщикова
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