В Киеве сработала воздушная тревога и через 1 минуту охватила всю Украину

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины утром 28 июля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В 7:51 (совпадает с мск) сирены взвыли в Киеве, Ровненской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Винницкой, Черниговской, Харьковской, Одесской областях. Через минуту тревога охватила уже и все остальные регионы Незалежной.