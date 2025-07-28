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Регион
28 июля, 05:25

В Киеве сработала воздушная тревога и через 1 минуту охватила всю Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины утром 28 июля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В 7:51 (совпадает с мск) сирены взвыли в Киеве, Ровненской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Винницкой, Черниговской, Харьковской, Одесской областях. Через минуту тревога охватила уже и все остальные регионы Незалежной.

ВСУ ударили по девяти населённым пунктам в Белгородской области
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Ранее российские военные нанесли удар по командирам украинских подразделений беспилотников прямо время совещания. Один из участников встречи, командир элитной украинского спецбатальона «Птицы Мадьяра» («Птахи Мадьяра») Роберт Бровди с позывным Мадьяр, вышел на связь и сообщил об атаке в соцсети.

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Андрей Бражников
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