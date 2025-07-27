ВСУ ударили по девяти населённым пунктам в Белгородской области

Украинские военные в воскресенье нанесли удары по девяти населённым пунктам в четырёх приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Маломихайловка Шебекинского округа от удара дрона повреждён навес частного домовладения. В селе Новая Таволжанка вследствие прилётов боеприпасов в двух частных домах пробиты кровли, выбиты окна, посечены фасады и хозпостройки. Кроме того, перебита газовая труба. В селе Нежеголь от детонации дрона загорелась кабина грузового автомобиля», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

По его словам, в хуторе Бабка Валуйского округа произошла детонация FPV-дрона во дворе частного дома, а посёлок Уразово подвергся атаке двух беспилотников. В селе Двулучное в результате взрыва дрона в одном доме выбило окна, а в другом осколки повредили забор.

Губернатор также сообщил, что в селе Байцуры Борисовского района два FPV-дрона взорвались на территории частных домовладений. В Грайворонском округе в Смородино после атаки дрона у двух автомобилей оказались разбиты стёкла и повреждены кузова. В Новостроевке-Первой от детонации беспилотника в жилом доме пробило крышу, выбило окна, а осколки повредили припаркованную машину.