Мужчину с осколочными ранениями лица и руки нашли после прилёта ракеты ВСУ под Белгород

Украинские военные атаковали Белгородский район из реактивной системы залпового огня (РСЗО), ранение получил один местный житель. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Белгородский район подвергся обстрелу из РСЗО. Пострадал мирный житель. Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями лица и руки бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — уточнил он.

Также, как добавил губернатор, повреждения получили два транспортных средства вблизи села Беловское. Оперативные службы продолжают работать на месте ЧП. Жилые дома, по предварительной информации, не повреждены.