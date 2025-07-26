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Регион
26 июля, 12:23

Мужчину с осколочными ранениями лица и руки нашли после прилёта ракеты ВСУ под Белгород

Гладков: ВСУ атаковали из РСЗО Белгородский район, один человек пострадал

ВСУ. Обложка © president.gov.ua

ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Украинские военные атаковали Белгородский район из реактивной системы залпового огня (РСЗО), ранение получил один местный житель. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Белгородский район подвергся обстрелу из РСЗО. Пострадал мирный житель. Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями лица и руки бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — уточнил он.

Также, как добавил губернатор, повреждения получили два транспортных средства вблизи села Беловское. Оперативные службы продолжают работать на месте ЧП. Жилые дома, по предварительной информации, не повреждены.

Пожилой мужчина ранен в живот и стопу после удара дрона ВСУ по курскому приграничью
Пожилой мужчина ранен в живот и стопу после удара дрона ВСУ по курскому приграничью

Накануне глава Республики Адыгея Марат Кумпилов сообщил, что украинские дроны безуспешно пытались атаковать территорию региона. В результате происшествия никто не пострадал.

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Татьяна Миссуми
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