Пожилой мужчина ранен в живот и стопу после удара дрона ВСУ по курскому приграничью

В Беловском районе Курской области пожилой мужчина пострадал в результате удара украинского беспилотника. Противник совершил атаку 24 июля, однако пострадавший только сейчас обратился к врачам, у него диагностировали ранения живота и правой стопы. Об этом сообщил в телеграм-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

«24 июля украинский дрон атаковал Беловский район. Под удар попал 52-летний мужчина, который не сразу обратился за медицинской помощью», — уточнил чиновник.