Пожилой мужчина ранен в живот и стопу после удара дрона ВСУ по курскому приграничью
Хинштейн: Житель Курской области ранен в результате атаки украинского дрона
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В Беловском районе Курской области пожилой мужчина пострадал в результате удара украинского беспилотника. Противник совершил атаку 24 июля, однако пострадавший только сейчас обратился к врачам, у него диагностировали ранения живота и правой стопы. Об этом сообщил в телеграм-канале врио главы региона Александр Хинштейн.
«24 июля украинский дрон атаковал Беловский район. Под удар попал 52-летний мужчина, который не сразу обратился за медицинской помощью», — уточнил чиновник.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников на Ростовскую область погибли два человека. Вражеский дрон угодил прямо в гражданский автомобиль, который загорелся, в нём и находились люди.