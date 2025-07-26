Два человека сгорели в автомобиле под Ростовом из-за атаки дрона ВСУ
Слюсарь: В Ростовской области два человека погибли при атаке дрона на автомобиль
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В результате атаки беспилотников на Ростовскую область погибли два человека. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«В Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в результате атаки БПЛА сгорел автомобиль. Погибли два человека», — сообщил Слюсарь.
Личности погибших устанавливаются, на месте работают специалисты.
Напомним, Ростовская область этой ночью подверглась мощной атаке. Беспилотники атаковали пять районов.