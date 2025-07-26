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26 июля, 03:37

Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку дронов на пять районов Ростовской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в пяти районах. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Ночью в Ростовской области атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском. Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах», — сообщил Слюсарь.

В Шолоховском районе в хуторе Чукаринский после падения дрона нарушено энергоснабжение частных домов. Также в одном из жилых зданий повреждены фасад и кровля, выбиты стёкла. Также повреждения получили хозяйственные постройки. О пострадавших не сообщается.

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Ранее в аэропортах Владикавказа и Грозного был введён план «Ковёр». На территории Ставропольского края и в Кабардино-Балкарии объявили об угрозе атаки БПЛА.

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Никита Никонов
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