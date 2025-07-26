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Регион
26 июля, 02:20

План Ковёр ввели в аэропортах Владикавказа и Грозного

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

В аэропортах Владикавказа и Грозного введены ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

Цель ограничений — обеспечение безопасности полётов.

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Как ранее объяснил эксперт, план «Ковёр» вводится, если неопознанные летающие объекты заходят в воздушное пространство и диспетчер аэропорта не понимает, что с ними делать. Это необходимо для безопасности полётов гражданских воздушных судов. Если неизвестный объект не выходит на связь, то к делу привлекают военных.

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Никита Никонов
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