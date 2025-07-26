План Ковёр ввели в аэропортах Владикавказа и Грозного
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В аэропортах Владикавказа и Грозного введены ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.
Цель ограничений — обеспечение безопасности полётов.
Как ранее объяснил эксперт, план «Ковёр» вводится, если неопознанные летающие объекты заходят в воздушное пространство и диспетчер аэропорта не понимает, что с ними делать. Это необходимо для безопасности полётов гражданских воздушных судов. Если неизвестный объект не выходит на связь, то к делу привлекают военных.