План Ковёр ввели в аэропортах Владикавказа и Грозного

В аэропортах Владикавказа и Грозного введены ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Как ранее объяснил эксперт, план «Ковёр» вводится, если неопознанные летающие объекты заходят в воздушное пространство и диспетчер аэропорта не понимает, что с ними делать. Это необходимо для безопасности полётов гражданских воздушных судов. Если неизвестный объект не выходит на связь, то к делу привлекают военных.