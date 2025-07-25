В ООН заявили об обеспокоенности ударами беспилотников по российским регионам

« Мы обеспокоены растущим числом сообщений о жертвах среди гражданского населения, которые, по имеющимся данным, стали результатом атак украинских беспилотников на территории РФ », — отметил он на заседании Совета Безопасности по Украине.

Тем не менее, по его словам, ООН «не в состоянии проверить» эти сведенья, в том числе и сообщения о жертвах среди мирных жителей. Он отметил, что Международное право запрещает атаки дронов против гражданских лиц и инфраструктуру, поэтому они должны быть немедленно прекращены.