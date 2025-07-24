Число пострадавших из-за атаки дронов в Сочи выросло до 13

В Сочи увеличилось число пострадавших в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, медицинская помощь потребовалась 13 гражданам.

«В течение дня 24 июля в больницы курорта обратились ещё два человека. Им оказали амбулаторную помощь. Таким образом, в результате атаки киевского режима погибли два человека, ещё 13 пострадали», — говорится в сообщении.