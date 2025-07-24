Число пострадавших из-за атаки дронов в Сочи выросло до 13
Оперштаб Кубани: Число пострадавших в Сочи из-за атаки БПЛА увеличилось до 13
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В Сочи увеличилось число пострадавших в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, медицинская помощь потребовалась 13 гражданам.
«В течение дня 24 июля в больницы курорта обратились ещё два человека. Им оказали амбулаторную помощь. Таким образом, в результате атаки киевского режима погибли два человека, ещё 13 пострадали», — говорится в сообщении.
Четыре человека были доставлены в больницу. Один из них, получивший осколочные ранения бедра и обеих голеней, был экстренно перевезён в краевую больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные пострадавшие получают лечение амбулаторно.
Напомним, что в ночь на 24 июля Краснодарский край стал объектом масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов, организованной ВСУ. По оценкам местных жителей, этот удар был одним из самых сильных за последнее время. В результате инцидента погибли два человека. Власти продолжают ликвидацию последствий нападения. В Госдуме предупредили ВСУ об ответном ударе после атаки на Сочи.