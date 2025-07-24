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24 июля, 12:37

Стало известно, как чувствуют себя сочинские туристы после атаки БПЛА. Спойлер — всё прекрасно

Kub Mash: В Сочи туристы после ночной атаки спокойно пошли на пляж

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kzww

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kzww

Курортный сезон в Сочи и Адлере сейчас находится в самом разгаре и никакие атаки украинских дронов не смогли этому помешать. Туристы вновь собрались на пляже под палящим солнцем. Кадрами поделился телеграм-канал Kub Mash.

туристы купаются на сочинских пляжах после ночной атаки. Видео © Telegram/ Kub Mash

Напомним, что в ночь на 24 июля Краснодарский край стал объектом масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов, организованной ВСУ. По оценкам местных жителей, этот удар был одним из самых сильных за последнее время. В результате повышенной угрозы и введенных ограничений на полёты, в аэропорту региона было задержано около 60 рейсов. В результате инцидента погибли два человека. Власти продолжают ликвидацию последствий нападения.

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Супругам из Москвы не дали укрыться в отеле во время ночной атаки ВСУ в Сочи
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Полина Никифорова
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