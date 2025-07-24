Почти 60 рейсов задержаны в аэропорту Сочи на фоне ночной атаки беспилотников
В аэропорту Сочи из-за ночных ограничений задержаны 59 рейсов
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Ночные ограничения на работу аэропорта Сочи в связи с атакой украинских беспилотников привели к задержке 59 рейсов. Об этом стало известно из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Из более чем полусотни задержанных рейсов пассажиры ожидают 28 рейсов на вылет, и ещё 31 задержан на прилёт. Примечательно, что сами сочинцы оценили ночную атаку беспилотников ВСУ на город 24 июля как одну из самых мощных за последнее время.
Ранее Life.ru писал, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили и перехватили 39 украинских беспилотников над регионами России. Только в Сочи очевидцы насчитали от 15 до 20 взрывов в разных частях города.