Почти 60 рейсов задержаны в аэропорту Сочи на фоне ночной атаки беспилотников

Ночные ограничения на работу аэропорта Сочи в связи с атакой украинских беспилотников привели к задержке 59 рейсов. Об этом стало известно из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Из более чем полусотни задержанных рейсов пассажиры ожидают 28 рейсов на вылет, и ещё 31 задержан на прилёт. Примечательно, что сами сочинцы оценили ночную атаку беспилотников ВСУ на город 24 июля как одну из самых мощных за последнее время.