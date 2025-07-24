Жители Адлера сняли на видео низко пролетевший над городом дрон ВСУ «‎Лютый»‎

На кадрах можно заметить, как в ночном небе сначала раздаётся сильный гул, а затем в кадр попадает неопознанный беспилотник, который низко пролетает над городом. Также в небе мелькают более мелкие вспышки. Сообщается, что на видео попал украинский дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый».