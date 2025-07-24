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24 июля, 06:16

Жители Адлера сняли на видео низко пролетевший над городом дрон ВСУ «‎Лютый»‎

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Пролёт украинского беспилотника на малой высоте над Адлером запечатлили местные жители. Видеоролик опубликовал телеграм-канал «Любимый Сочи».

Дрон, пролетающий над Адлером. Видео © Telegram / «Любимый Сочи»

На кадрах можно заметить, как в ночном небе сначала раздаётся сильный гул, а затем в кадр попадает неопознанный беспилотник, который низко пролетает над городом. Также в небе мелькают более мелкие вспышки. Сообщается, что на видео попал украинский дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый».

Три дрона ВСУ сбиты над территорией Крыма
Три дрона ВСУ сбиты над территорией Крыма

Ранее Life.ru писал, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили и перехватили 39 украинских беспилотников над регионами России. Над акваторией Чёрного моря было сбито наибольшее количество дронов – 21. Над Азовским морем уничтожили 11 беспилотников, ещё семь – над территорией Краснодарского края.

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Мария Любицкая
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