Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 04:35

Почти 40 украинских дронов сбила ПВО за ночь над югом России

Минобороны: За ночь 24 июля ПВО сбила и перехватила 39 БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили и перехватили 39 украинских беспилотников над регионами России. Об этом утром 24 июля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 20:40 мск 23.07 до 01:40 мск 24.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего дронов — 21 — было сбито над акваторией Чёрного моря. 11 беспилотников уничтожено над акваторией Азовского моря, а семь — над территорией Краснодарского края.

Оперштаб: В Адлере одна женщина погибла и одна пострадала при атаке дронов ВСУ
Оперштаб: В Адлере одна женщина погибла и одна пострадала при атаке дронов ВСУ

Напомним, в ночь на 24 июля дроны ВСУ атаковали юг России. Жители Сочи сообщили о двух десятках взрывов. В «Сириусе» беспилотник попал по нефтебазе. До этого в Севастополе обломки БПЛА упали на пляж и территорию школы. Временно ограничивалось движение по Крымскому мосту.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar