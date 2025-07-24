Почти 40 украинских дронов сбила ПВО за ночь над югом России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили и перехватили 39 украинских беспилотников над регионами России. Об этом утром 24 июля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 20:40 мск 23.07 до 01:40 мск 24.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего дронов — 21 — было сбито над акваторией Чёрного моря. 11 беспилотников уничтожено над акваторией Азовского моря, а семь — над территорией Краснодарского края.