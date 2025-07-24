ВСУ начали одну из сильнейших атак дронов на Сочи сразу после завершения переговоров в Стамбуле
SHOT: Жители Сочи назвали атаку ВСУ одной из самых сильных за последнее время
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Жители Сочи назвали атаку беспилотников ВСУ на город в ночь на 24 июля одной из самых сильных за последнее время. Как сообщает SHOT, очевидцы насчитали от 15 до 20 взрывов в разных частях населённого пункта.
Силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ в Сочи. Видео © SHOT
Горожане продолжают сообщать о вспышках в небе и звуках пролётов дронов. Работает сирена воздушной опасности. Приехавших на отдых в Сочи туристов уводят на парковки и в другие безопасности места.