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Регион
23 июля, 23:13

ВСУ начали одну из сильнейших атак дронов на Сочи сразу после завершения переговоров в Стамбуле

SHOT: Жители Сочи назвали атаку ВСУ одной из самых сильных за последнее время

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Жители Сочи назвали атаку беспилотников ВСУ на город в ночь на 24 июля одной из самых сильных за последнее время. Как сообщает SHOT, очевидцы насчитали от 15 до 20 взрывов в разных частях населённого пункта.

Силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ в Сочи. Видео © SHOT

Горожане продолжают сообщать о вспышках в небе и звуках пролётов дронов. Работает сирена воздушной опасности. Приехавших на отдых в Сочи туристов уводят на парковки и в другие безопасности места.

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Никита Никонов
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