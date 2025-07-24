Супругам из Москвы не дали укрыться в отеле во время ночной атаки ВСУ в Сочи
Супругам из Москвы отказали в укрытии в отеле во время ночной атаки ВСУ в Сочи
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Супруги из Москвы не смогли найти убежище в сочинском отеле «Цитрус» во время ночной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Пара, приехавшая отдохнуть в коттедж, оказалась на улице во время атаки. Москвичка рассказала, что в их коттедже не было укрытия, и они вместе с другой семьей с тремя детьми попытались укрыться в подземном паркинге отеля, но им отказали.
«Администратор категорично ответила нам нет, заявив, что мы не являемся постояльцами отеля. У меня была мысль предложить им деньги. Но в этой суматохе мы не хотели терять время и просто побежали дальше», — пояснила девушка.
Представители «Цитруса» пояснили, что доступ посетителям был ограничен в связи с отсутствием введенного режима чрезвычайной ситуации.
В ночь на 24 июля Краснодарский край стал объектом масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов, организованной ВСУ. По оценкам местных жителей, этот удар был одним из самых сильных за последнее время. В результате повышенной угрозы и введенных ограничений на полёты, в аэропорту региона было задержано около 60 рейсов. В результате инцидента погибли два человека. Власти продолжают ликвидацию последствий нападения.