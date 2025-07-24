Супругам из Москвы не дали укрыться в отеле во время ночной атаки ВСУ в Сочи

Супруги из Москвы не смогли найти убежище в сочинском отеле «Цитрус» во время ночной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Пара, приехавшая отдохнуть в коттедж, оказалась на улице во время атаки. Москвичка рассказала, что в их коттедже не было укрытия, и они вместе с другой семьей с тремя детьми попытались укрыться в подземном паркинге отеля, но им отказали.

«Администратор категорично ответила нам нет, заявив, что мы не являемся постояльцами отеля. У меня была мысль предложить им деньги. Но в этой суматохе мы не хотели терять время и просто побежали дальше», — пояснила девушка.