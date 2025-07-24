«Ничего не меняется»: В Кремле отреагировали на атаку дронов ВСУ в Сочи

Атака беспилотников ВСУ на Сочи свидетельствует о том, что Киев продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что российские военные принимают ответные меры.

«Киевский режим продолжает наносить удары по объектам социальной, гражданской инфраструктуры. В этом плане ничего не меняется. Но мы понимаем, с кем мы имеем дело, с какой опасностью мы имеем дело», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.