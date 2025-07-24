«Ничего не меняется»: В Кремле отреагировали на атаку дронов ВСУ в Сочи
Песков: Украина сознательно выбирает гражданские цели для ударов
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Атака беспилотников ВСУ на Сочи свидетельствует о том, что Киев продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что российские военные принимают ответные меры.
«Киевский режим продолжает наносить удары по объектам социальной, гражданской инфраструктуры. В этом плане ничего не меняется. Но мы понимаем, с кем мы имеем дело, с какой опасностью мы имеем дело», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Песков отметил, что Украина предпринимает попытки расширить зону боевых действий на российскую территорию. В связи с этим ВС РФ принимают меры по созданию защитных зон вдоль границы. Кроме того, российские военные продолжают операции по нейтрализации военной и связанной с ней инфраструктуры на Украине.
В ночь с 23 на 24 июля Краснодарский край стал объектом масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов, организованной ВСУ. По оценкам местных жителей, этот удар был одним из самых сильных за последнее время. В результате повышенной угрозы и введенных ограничений на полёты, в аэропорту региона было задержано около 60 рейсов. В результате инцидента погибли два человека. Власти продолжают ликвидацию последствий нападения.